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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، أن الرياض تدعم قمة دول جوار العراق، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.

وقال وزير الخارجية: "ندعم العراق في استضافة المؤتمر وما يشكله من أهمية لأمن المنطقة"؛ حيث تستضيف بغداد قمة جوار العراق، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وآمال كبيرة في عودة الدور التاريخي العراقي في المنطقة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد منذ الخميس الماضي، تشديداً أمنياً وانتشارا عسكريا قرب مؤسسات حكومية ودبلوماسية حساسة، تزامنا مع انعقاد القمة.