شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": دخول متلقي لقاحي ساينوفارم وساينوفاك مشروط بأخذ جرعة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، على إمكانية دخول مَن تلقى جرعتين من لقاح ساينوفارم أو ساينوفاك إلى المملكة، بشرط أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطية من لقاح معتمد بالمملكة.

وتفاعل حساب "الصحة 937" التابع للوزارة عبر تويتر، مع استفسار أحد المقيمين، والذي تساءل: "هل لقاح ساينوفاك معتمد في المملكة بالنسبة للقادمين الي السعودية؟".

وأجاب حساب "الصحة 937" أنّه "يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم أو ساينوفاك) بشرط أن يكون قد تلقَّى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة"، بينما اللقاحات المعتمدة في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء، تشمل: فايزر وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا.