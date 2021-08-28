شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: دخلنا في منطقة آمنة ولكن يجب أن نكون حذرين فالوباء لم ينتهِ بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، أننا دخلنا في منطقة آمنة، لافتًا إلى خفض الإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا

وأوضح الدكتور سميح غزال، إن هناك انخفاض ثابت للوباء وكل ذلك بفضل الله وحملة التطعيم الطموحة التي تنفذ هذه الأيام، وتعاون السكان والتزامهم بالاحترازات وتوفر التعليمات والنظم الخاصة بمكافحة الوباء، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن خفض وزيادة الاحترازات يعتمد على عوامل كثيرة تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية بشكل مُستمر، مشيرًا إلى أن المملكة دخلت منطقة آمنة بالنسبة لإصابات كورونا، لكن يجب الحذر كون الوباء لم ينتهِ حتى الآن على مستوى العالم.

وشدد على أن تجاهل الإجراءات الاحترازية قد يزيد من الإصابات، مضيفًا أنه يجب الحذر عند العودة الحضورية للمدارس والجامعات؛ لتجنب زيادة الحالات بين الطلاب والطالبات.