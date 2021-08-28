شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه نصائح تساعد الطلاب على النوم المبكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصائح تساعد الطلاب على النوم المبكر بالتزامن مع بدء الدراسة.

وقال النمر عبر حسابه في تويتر "لمساعدة الطلاب هذه الأيام على النوم المبكر ينصح باتباع التالي: لا تضع تلفزيونا في غرفة الطالب، وسحب الأجهزة الذكية والجوالات بعد الساعة السابعة مساء، ومنع الكافيين والمنبهات بعد العصر.

ونصح النمر بممارسة الطالب للرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميا ثم شاور ثم عشاء خفيف، ثم الذهاب إلى السرير للنوم.

وأكد النمر أن الطلاب الذين ينامون أقل من ٨ ساعات يومياً، يضعف تحصيلهم الدراسي بسبب ضعف التركيز وضعف الذاكرة وتباطؤ ردة فعل الدماغ، كما تزداد لديهم السمنة ويتباطأ النمو ويرتفع الضغط وسكر الدم، ويضعف الجهاز المناعي ويزداد تكرار حدوث التهابات الزكام ونزلات البرد.