شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تقترب من تحصين 14 مليون شخص بجرعتي ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت، عن اقتراب تحصين 14 مليون شخص بجرعتي ‎كورونا، بنسبة 40% من السكان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك 6 لقاحات معتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، هي: "أكسفورد ـ أسترازينيكا، فايزر ـ بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك".

وأشارت وزارة الصحة في وقت سابق إلى أنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا، وذلك بناء على دراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن، مع تحقق الفعالية المرجوة من خلال الجرعة الثانية.