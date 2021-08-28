شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والضريبة: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية 375 الف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر تويتر، أن الاشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال مؤهلة للتسجيل الاختياري.

وتفاعلت الهيئة مع استفسار آخر عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارة عند شرائها، مؤكدة أنه تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.