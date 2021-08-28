شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة الاستثمارية لتطوير محطات نقل الحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق المرحلة الأولى (ابداء الرغبات) للمبادرة الاستثمارية لتطوير محطات نقل الحافلات وإعلاناتها وسيارات الأجرة في حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) ومحافظة القطيف، والتي ستساهم في الارتقاء بحركة النقل وخدمات الوصول وستحدث نقلة نوعية بمنظومة نقل الحافلات، بشكل عام.

والتي تأتي امتدادا لاستراتيجية المخطط الإعلاني الاستثماري التي أطلقها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، الرامية لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتطبيق مفهوم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن المبادرة ستدعم نمط الحياة وسلامة البيئة وتعزيز مفهوم المدن العصرية والذكية باللوحات الإعلانية، والمحطات الرقمية التفاعلية، وفق الاستراتيجية للمخطط الإعلاني الاستثماري، الذي أطلقه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، والتي تستشعر المشاهدات والتفاعلات وحركة المرور، مما يثري قواعد البيانات الخاصة بالدراسات والاحصائيات وتدعم تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة وكفاءة الإنفاق، حيث تتضمن المبادرة حافلات نقل، و محطات نقل، وسيارات أجرة وستدعم المبادرة سلامة البيئة من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة وبتصاميم عصرية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ودعا الجبير عموم المستثمرين للمشاركة في المبادرات الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، وكذلك بوابة الأمانة الرقمية، وحسابات الأمانة الرقمية.

يذكر أن أمانة الشرقية أطلقت العديد من المبادرات الاستثمارية النوعية والمميزة بالتعاون مع عدة جهات من الوزارات والهيئات مما ساهم في تحقيق الأمانة لإيرادات أعلى من مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات متتالية.