شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم ورشة "صحة العمود الفقري وآلام الظهر" بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نظمت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ورشة عمل تدريبية "صحة العمود الفقري وآلام الظهر" يوم السبت 20 محرم الموافق 28 أغسطس بقاعة المحاضرات والتدريب بالدار.

قدمتها أخصائيات العلاج الطبيعي بالقسم النسائي كلا من الأستاذة عائشة الراقي وزينب الناصري من باب تثقيف وتوعية المنسوبات والعاملات بالدار عن العناية السليمة بالعمود الفقري وماهي أسباب وطرق علاج آلام الظهر.

وأوضحنا للمشاركات من خلال الشرح النظري والتطبيق العملي ومن خلال شاشة العرض بشرح مختصر عن تركيب العمود الفقري كما سلطنا الضوء عن العوامل والمسببات التي تؤدي للألم خاصة أسفل الظهر منها الاستخدام الخاطئ للعمود الفقري، وأمراض العمود الفقري

كما أشاروا الى أهمية ودور العلاج الطبيعي في العلاج والطرق الحديثة المتبعة من خلال تدريبات تزيد من مرونة الجسم وتقوي عضلات الظهر والتخلص من آلام الظهر.

وختتم البرنامج بالتطبيق العملي من قبل فنية العلاج الطبيعي بالدار سهام الشهراني.

في الختام قدم مدير الدار الأستاذ منصور الخالدي ورئيسة القسم النسائي حنان حصوصه شكرهم للقائمين على هذه الورشة القيمة وما جاء فيها من إرشادات من أخصائيات العلاج الطبيعي بالدار عن كيفية الطرق المتبعة أثناء نوبة آلام الظهر لتجنب أعراض الألم الشديد أثناء الاستمرار في نشاط ما , متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.