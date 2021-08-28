شكرا لمتابعة خبر عن "المزعل" يرفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين بتكليفه رئيسا لجامعة المجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتكليفه رئيساً لجامعة المجمعة ، سعادة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل يرفع شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي عهده الامين ، على هذه الثقة الغالية ..

بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتكليف سعادة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة ، رفع سعادته شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الثقة الغالية .

وأكد سعادته أن هذا التشريف وسام يعتز به ، متمنياً أن يكون في مستوى المسؤولية وعلى قدر الثقة، وأن يجتهد في رد الدين لهذا الوطن وقيادته، وأن يوفقه الله في إكمال مشواره في خدمة هذا الوطن من خلال جامعة المجمعة ، مثمناً جهود معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وقيادات الوزارة في تهيئة سبل النجاح من خلال الدعم والتوجيه لجميع العاملين في قطاعات التعليم .

داعياً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا ،وينعم عليه بالصحة والعافية ، ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والازدهار.