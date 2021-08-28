شكرا لمتابعة خبر عن بلدية القطيف تفتتح مشروع تقاطع طريق الخليج مع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

افتتحت بلدية محافظة القطيف، صباح اليوم السبت الموافق 20 / 1 / 1443هـ، مشروع تقاطع طريق الخليج العربي مع شارع الرياض بطول 1000 متر لكلا الاتجاهين، حيث أصبح سالكا أمام الحركة المرورية، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات البلدية بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين، والتي تأتي ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن طول المشروع كيلومتر واحد في اتجاه طريق الرياض، وكيلومتر واحد في اتجاه طريق الخليج، وهدفه تسهيل الحركة المرورية بالمحافظة وعمل تطوير للتقاطع في كل من طريق الرياض وطريق الخليج بحيث يكون عدد الحارات عند الإشارة خمس حارات في كل اتجاه، وهي عبارة عن 3 حارات للمتجه بشكل طولي وحارتين تخدم المتجه يسارا وللدوران، بالإضافة لإنشاء طريق فرعي منفصل من طريق الخليج يخدم المتجه إلى سوق السمك.

وذكر المهندس محمد الحسيني أن بلدية محافظة القطيف أعدت دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، كتوسعة الطرق بتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسة، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وبلدات المحافظة.

وقال إن المشروع بالإضافة للعديد من مشاريع الطرق التي تم افتتاحها مؤخراً سيسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات سكان وزائري المحافظة والعمل جار على تحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.