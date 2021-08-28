«هيئة الزكاة» توضح متى يخضع تأجير المحلات التجارية لضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ تأجير العقارات تجاريًا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي للتسجيل في الضريبة (375,000 ريال).

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- أنه «يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تمَّ التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف «يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: إنَّه يمتلك عمارة سكنية وتجارية، ويقوم بتأجير أربع محلات بقيمة (١٢٠٠٠٠) ريال في السنة، فهل يخضع للضريبة؟

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