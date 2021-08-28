97.7 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و66.4 مليون جرعة لقاح بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج تجاوز 66.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,473,071) إصابة، وبلغ إجمالي حالات التعافي ((2,423,510 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (19,009) حالة.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ ((66,529,105 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.7%.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، أنَّ عدد اللقاحات المعطاة بالمملكة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن بلغ (34,354,285) جرعة، عبر 587 مركزا بجميع المناطق، فيما تم تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا.

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