الأرصاد: انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر المقبل

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أننا نعيش آخر أيام الصيف وسنلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

وقال المختص بالتوقعات بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إننا سنلاحظ أنه مع بداية شهر أكتوبر سيكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى بالمساء، وكذلك انخفاض في درجات الحرارة الكبرى.

وأشار إلى أن نهاية الصيف ستكون في 22 من شهر سبتمبر القادم، وذلك بدخول فصل الخريف.

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