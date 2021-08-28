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الأرصاد: انتهاء فصل الصيف في 22 سبتمبر المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أننا نعيش آخر أيام الصيف وسنلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

وقال المختص بالتوقعات بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إننا سنلاحظ أنه مع بداية شهر أكتوبر سيكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى بالمساء، وكذلك انخفاض في درجات الحرارة الكبرى.

وأشار إلى أن نهاية الصيف ستكون في 22 من شهر سبتمبر القادم، وذلك بدخول فصل الخريف.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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