جامعة الأمير سطام تحتل المرتبة الـ6 محليًا والـ26 عربيًا في البحث والابتكار

الرياض - محمد عبدالله - صعدت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، للمركز السادس على مستوى المملكة، والـ26 على مستوى العالم العربي، والـ56 على مستوى الشرق الأوسط، في تصنيف سيماجو الإسباني للجامعات في البحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي.

وذكرت جامعة الأمير سطام (في بيان على موقعها الالكتروني) أنَّ هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لالتزام الجامعة بأداء رسالتها المتمثلة في تقديم تعليم عالي التميز، وبحث علمي رصين وارتباط قوي بالمجتمع وقضاياه.

وأضافت أنَّه تمَّ تصنيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن أفضل 6 جامعات في المملكة ذات الفئة الاولى (Q1)، وفي المرتبة 26 على مستوى 210 جامعات في العالم العربي، والمرتبة رقم 56 على مستوى الشرق الأوسط من بين 426 جامعة والمرتبة 716 عالميًا من قبل تصنيف سيماجو للجامعات للعام 2021.

يذكر أنَّ تصنيف سيماجو للجامعات (Scimago University Ranking) يعدّ أحد أكثر التصنيفات الأكاديمية شهرة في جميع أنحاء العالم، إذ يصنف أكثر من 4126 جامعة في جميع أنحاء العالم كل عام، بناءً على أداء الجامعة في البحث العلمي ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي.

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