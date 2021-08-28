اشتراط تحصين المخالطين للطلاب الأقل من 12 عامًا للدراسة حضوريًا

الرياض - محمد عبدالله - اشترطت البروتوكولات الوقائية في المدارس التي أصدرتها هيئة الصحة العامة (وقاية)، تحصين جميع المخالطين للفئة العمرية الأقل من 12 عامًا بما فيها العمالة المنزلية، بجرعتين من اللقاحات المعتمدة بالسعودية ضد كورونا، من أجل الدراسة الحضورية.

وأوضحت البروتوكولات الوقائية، أن التحصين يشمل الوالدين والأخوة والعمالة المنزلية. مشيرة إلى أن الدراسة الحضورية للفئة الأقل من 12 عاما ستكون بوصول المناعة الاجتماعية بجرعتين إلى 70% أو تاريخ 30 أكتوبر القادم أيهما أقرب.

كما تضمنت البروتوكولاوت ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا بين الطلبة.

واشتملت البروتوكولات أيضا على عدم حضور الطالب المريض أو المخالط وفقا لتطبيق توكلنا، إلى المدرسة، إلا بعد التعافي للمريض، وبعد مرور 10 أيام للمخالط.

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