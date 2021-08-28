الجوازات السعودية تحدد شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة، مشيرة إلى خطوات إصدارها.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما أن مدة هوية مقيم أقل من 90 يوماً ويتعين على المستفيد تجديد هوية مقيم لتمديد التأشيرة بالمدة المطلوبة.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

فيما قالت منصة أبشر، إنه قبل إصدار تأشيرة الخروج والعودة يجب سداد المخالفات المرورية، وسداد رسوم الخدمة، عدم وجود قيود السفر.

في السياق ذاته، أوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، 6 خطوات أساسية يجب اتباعها عند طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة .

خطوات إصدار تأشيرة الخروج والعودة

وحددت أبشر خطوات طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي وهي كالتالي:

- الدخول على الحساب الشخصي بمنصة أبشر

- اضغط على أيقونة خدماتي

- أنقر على خدمات

- اختار الجوازات

- أضغط على طلبات التأشيرة

- قم بتحديد الخدمة المطلوبة والضغط عليها

وأوضحت منصة أبشر، أنه بعد تقديم الطلب يتم الانتظار لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه يتاح فترة 5 أيام للمقيم بعد فترة الانتظار لإصدار تأشيرة خروج وعودة بعد سداد الرسوم.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة

فيما أوضحت الجوازات السعودية إنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

وأكَّدت الجوازات السعودية أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، تكون الرسوم غير مستردة.

وأشارت الجوازات إلى أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، تجدَّد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.

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