«تعليم تبوك» تنشر توقيت الدوام الصيفي للمدارس ومواعيد الحصة الأولى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك توقيت الدوام الصيفي لمدارس التعليم بالمنطقة، بدءًا من غدًا الأحد.

وذكر تعليم تبوك -عبر تويتر- أن الحضور للمرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون بدءًا من الساعة (7.15) صباحًا، على أن تبدا الحصة الأولى الساعة (7.30) صباحًا.

أما الحصة الأولى للمرحلة الابتدائية (التعليم عن بُعد) عبر منصة (مدرستي) فتبدأ في الساعة (3.30) مساءً، وتبدأ الحصة الأولى لمرحلة رياض الأطفال في منصة (روضتي) الساعة (3.30) مساء.

يذكر أن مدارس المملكة تستقبل صباح غدًا الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن تبدأ الدراسة حضوريًا للفئة الأقل من 12 عامًا عند وصول المناعة المجتمعية بجرعيتن إلى 70 بالمائة أو تاريخ 30 أكتوبر القادم، أيهما أسبق.

اقرأ أيضًا:

تعليم تبوك تتسلم أول دفعة من كتب العام الدراسي المقبل