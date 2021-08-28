"نظرة إلى لبنان".. رسالة ميقاتي لقمة دول جوار العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، رسالة إلى قمة دول جوار العراق المقرر عقدها اليوم السبت في بغداد.

وقال ميقاتي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يتطلع اللبنانيون بالكثير من الثقة بأن لبنان سيحظى باهتمام القادة والأصدقاء الذين سيجتمعون في العراق الشقيق الذي تحمل شعبه التحديات واستطاع بحكمة حكومته أن يعيد دوره المميز عربيا ودوليا".

وتابع: "كما نهنئ القيادة العراقية بالنجاح في التحضير للقمة؛ الحدث الذي أعاد الروح إلى التضامن العربي".

وتنطلق، اليوم السبت، قمة تجمع دول جوار العراق، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وآمال كبيرة في عودة الدور التاريخي العراقي في المنطقة.

ووجهت بغداد دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.



وقبل يومين، بدأت وفود عربية وأجنبية تستعد للمشاركة في قمة الحوار الإقليمي، في الوصول إلى بغداد، بناء على دعوات وجهها العراق لرؤساء دول إقليمية وعربية فضلاً عن أوربية وغربية، فيما يتناوب مستوى التمثيل لأغلب الدول المشاركة في القمة، بحسب تسريبات وأنباء غير مؤكدة.