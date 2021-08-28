الزكاة والضريبة: يشترط التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة في هذه الحالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر تويتر، أن الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال مؤهلون للتسجيل الاختياري.

وتفاعلت الهيئة مع استفسار آخر عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارة عند شرائها، مؤكدة أنه تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

مشروع الفوترة الإلكترونية

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع “فاتورة”، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بفندق الفورسيزونز في مدينة الرياض، بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد بن علي السويلم، ورئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان.

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