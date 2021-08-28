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وصل صباح اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.
ومع مشاركتهما في هذه القمة، فإن توقعات تشير إلى إمكانية أن يلتقيا على هامش المؤتمر، وهو ما تسعى إليه بغداد في هذه القمة لـ"جمع الفرقاء".
ونقلت موقع RT الروسي عن مصدر حكومي عراقي، أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري وأمير قطر، في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر".
وأضاف: "من المتوقع جداً وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد".
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 11:46 AM
"السيسي" و"تميم" وصلا اليوم الى العاصمة العراقية للمشاركة في الحدثأنباءٌ عن اجتماع بين أمير قطر والرئيس المصري على هامش قمة بغداد
وصل صباح اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.
ومع مشاركتهما في هذه القمة، فإن توقعات تشير إلى إمكانية أن يلتقيا على هامش المؤتمر، وهو ما تسعى إليه بغداد في هذه القمة لـ"جمع الفرقاء".
ونقلت موقع RT الروسي عن مصدر حكومي عراقي، أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري وأمير قطر، في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر".
وأضاف: "من المتوقع جداً وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد".
، أنباءٌ عن اجتماع بين أمير قطر والرئيس المصري على هامش قمة بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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