، وعكات "سهيل الحارة ترهق الناس".. المسند: المظاهر الصيفية ما زالت سائدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد استمرار زيادة ساعات الليل ونقص النهار وموسم الأمطار يبدأ منتصف أكتوبر

توقَّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار زيادة ساعات الليل ونقص النهار، مشيراً إلى أن وعكات سهيل الحارة ترهق الناس.

وأضاف المسند؛ أن المظاهر الصيفية الحارة ما زالت هي السائدة في أجواء السعودية مع دخول فصل الخريف في 22 سبتمبر 15 صفر.

وشدّد في تغريدة على حسابه بتويتر، على أن موسم الأمطار عادة يبدأ بُعيد 15 أكتوبر (منتصف ربيع الأول تقريباً).. هذا والله أعلم.