اخبار السعوديه

نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في وفاة والده رحمه الله.

وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبر العنزي عن بالغ شكره لنائب أمير المنطقة على مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 11:05 AM

نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده
بندر آل عوض

قدم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في وفاة والده رحمه الله.

وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبر العنزي عن بالغ شكره لنائب أمير المنطقة على مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

الكلمات المفتاحية
f4494f31de.jpg

، نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا