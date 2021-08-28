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محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في وفاة والده رحمه الله.
وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبه عبر العنزي عن بالغ شكره لنائب أمير المنطقة على مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 11:05 AMنائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده
قدم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تعازيه ومواساته لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، في وفاة والده رحمه الله.
وأعرب الأمير تركي بن هذلول عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبه عبر العنزي عن بالغ شكره لنائب أمير المنطقة على مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
، نائب أمير نجران يعزّي محافظ شرورة في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
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