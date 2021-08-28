شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": استلم جوازك خلال 90 يومًا من إصداره لتفادي الإلغاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

وعلى جانب آخر، أوضحت الجوازات أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.

وأشارت إلى أنه إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار، مؤكدة أن التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.