شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بسوق العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مجلس شؤون الأسرة، عن 6 إصلاحات ساعدت على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة في سوق العمل بالمملكة.

وقال المجلس أن فرص التمكين أتاحت للمرأة المشاركة في ‏القوى العاملة بنسبة 33.2% في عام 2020، فيما كانت قبل ‏الرؤية 19.4%، فيما ‏شملت الك الإجراءات، المساواة في الحصول على التمويل، وعدم التمييز في ‏الأجور والوظائف وساعات العمل.‏

وأشار إلى أن تدشين بوابة العمل عن بعد، كان من ضمن فرص ‏التمكين، بالإضافة إلى منع فصل المرأة خلال فترة الحمل، مع ‏ضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.‏