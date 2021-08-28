شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بسوق العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف مجلس شؤون الأسرة، عن 6 إصلاحات ساعدت على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة في سوق العمل بالمملكة.
وقال المجلس أن فرص التمكين أتاحت للمرأة المشاركة في القوى العاملة بنسبة 33.2% في عام 2020، فيما كانت قبل الرؤية 19.4%، فيما شملت الك الإجراءات، المساواة في الحصول على التمويل، وعدم التمييز في الأجور والوظائف وساعات العمل.
وأشار إلى أن تدشين بوابة العمل عن بعد، كان من ضمن فرص التمكين، بالإضافة إلى منع فصل المرأة خلال فترة الحمل، مع ضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.