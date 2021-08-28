شكرا لمتابعة خبر عن توفير 10 آلاف جهاز لقياس حرارة الطلاب وبرادات مياه تعمل بالقدم في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم عن توفير 10 آلاف جهاز لقياس الحرارة وبرادات مياه تعمل بالقدم في المدارس.

وقالت إدارة المرافق بالشركة أنه تم توريد مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إلى 47 إدارة تعليم، كما وردت أكثر من مليون لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى نحو 470 ألف رول مناديل ورقية، و10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد، وأكثر من 25 مليون كمامة طبية.

ومدت الشركة ، المدارس بأكثر من 65 ألف جهاز تكييف بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ عددها نحو 6600 مبنى، وزودت إدارات التعليم بـ 1200 وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقه مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.