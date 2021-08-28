شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أجواء حارة على معظم المناطق نهارا تميل للاعتدال فجرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن ‏الأجواء المتوقعة اليوم السبت 1443/1/20هـ، لافتًا إلى أنه يتوقع وجود أجواء حارة على معظم المناطق نهارا تميل للاعتدال فجرا.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من تبوك وغرب الجوف.

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى وجود رياح من متوسطة لشبه قوية على وسط وغرب وشمال شرق المنطقة الشرقية من المملكة.