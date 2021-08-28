الحصيني عن طقس «السبت»: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق.. وأمطار على 5 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المناخية اليوم السبت على معظم مناطق المملكة خلال فترات النهار حارة، تميل للاعتدال فجرًا.

وعبر حسابه بـ«تويتر»، قال الحصيني: الأجواء المتوقعة اليوم السبت 1443/1/20هـ إن شاء الله.. أجواء حارة على معظم المناطق نهارا تميل للاعتدال فجرًا.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من تبوك وغرب الجوف.

كما توقع الباحث في الطقس والأرصاد، أن تكون هناك رياح من متوسطة إلى شبه قوية على وسط وغرب وشمال شرق المنطقة الشرقية من المملكة.