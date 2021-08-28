التأمينات الاجتماعية: 10 أسباب لإيقاف دعم ساند و12 شرطًا للاستفادة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 10 أسباب لإيقاف دعم التعطل عن العمل «ساند»، مشيرة إلى شروط الاستحقاق.

وأكدت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أن صرف دعم ساند يتوقف عن المستفيد في حالة الوفاة، إذا كان له دخل شھري من عمل، وإذا أصبح غیر قادر على العمل.

إيقاف دعم ساند

وإذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة، وإذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط، وإذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول، وإذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية .

وإذا غادر المملكة العربیة السعودیة، وإذا بلغت سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وزوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في اللائحة.

وإذا تم إيقاف صرف تعويض ساند في أي من الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشھر التالي لتاریخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن یكون ھذا الإشعار خلال 90 یومًا من تاريخ زوال ذلك المانع، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

شروط دعم ساند

في السياق ذاته، أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن الحصول على دعم ساند يتطلب أن يكون المشترك سعودي الجنسية، وتوفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ومن شروط الحصول على دعم ساند ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين والتسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)، وفقًا لشروط دعم ساند.

والبحث بنشاط وجدية عن العمل، والالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك في ساند

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

بينما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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