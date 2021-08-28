الضمان الصحي: وثيقة تأمين كورونا للسفر إلزامية لمن دون 12 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد مجلس الضمان الصحي، التذكير بأنَّ تأمين السفر الخاص بفيروس كورونا إلزامي لكل من هم دون 12 عامًا واختياري لباقي الأعمار.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «التأمين إلزامي لمن هم دون 12 سنة».

وأشار الضمان الصحي، إلى أنَّ مدة تأمين السفر الخاص بكورونا هي 30 يومًا من تاريخ السفر، ويمكن تمديدها بحسب شروط الوثيقة.

في السياق ذاته، أكَّدت شركة التعاونية للتأمين المسؤولة عن تامين كورونا، أنَّه شرط أساسي للسفر خارج المملكة للفئات التي تحددها حكومة المملكة.

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