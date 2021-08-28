ضبط عبوات عصائر مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ«هدا الطائف»

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في بلدية الهدا الفرعية، بمساندة من شرطة الهدا، من ضبط ومصادرة عبوات عصائر مجهولة المصدر، تم تخزينها بشكل مخالف للاشتراطات الصحية من قبل مجموعة من الباعة الجائلين.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لأمانة الطائف، عبر «تويتر»، فإن بلدية الهدا الفرعية وبمساندة شرطة الهدا تضبط وتصادر أكثر من ٧٠٠ عبوة عصير مجهولة المصدر مخزنة بشكل مخالف للاشتراطات الصحية جهزها باعة جائلين، خلال برنامج الجولات الرقابية بالمواقع السياحية.

وتم إيقاف بيع أكثر من 350 علبة من العصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين، وأكثر من 300 كيس لعصير قمر الدين.

وبعد مصادرة الكمية المضبوطة، تم إعداد محضر بالواقعة، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الجائلين حفاظاً على الصحة العامة.