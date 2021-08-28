«الدسيس» يدشن مبادرة اعتدال لنشر الوسطية في الفكر والسلوك

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مبادرة (اعتدال)؛ بحضور فضيلة الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي وفضيلة مدير أكاديمية اعتدال الشيخ صلاح بن عيد الطفيحي.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن هذه المبادرة تعنى بنشر قيم الاعتدال وجوانب الحوار بكل أنواعه، وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبية والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الاعتدال في الفكر والسلوك والبعد والوقاية من الانحراف وعقد الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص وتطوير مهارات المدربين.

وتخدم أكاديمية اعتدال، منسوبي ومنسوبات الرئاسة وطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف والمستفيدين من خدمات وكالة الشؤون الفكرية والثقافية.

كما اطلع الرئيس العام على الحقائب التدريبية المعتمدة والتي استفاد منها مئات المنسوبين .

اقرأ أيضًا:

تدشين مصحف إلكتروني بلغة برايل لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي