الصحة: يمكن دخول السعودية لمتلقي جرعتين من لقاح ساينوفارم بـ«شرط»

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة، أنه يمكن دخول المملكة لمَن تلقى جرعتين من لقاح ساينوفارم أو ساينوفاك، بشرط أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطية من لقاح معتمد بالسعودية.

وأضاف حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنّه «يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم أو ساينوفاك) بشرط أن يكون قد تلقَّى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة».

وقال المقيم في استفساره: هل لقاح ساينوفاك معتمد في المملكة بالنسبة للقادمين الي السعودية؟

يذكر أن اللقاحات المعتمدة في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء، تشمل: فايزر وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا.

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