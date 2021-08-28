شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مجلس الضمان الصحي، اليوم السبت، أن ‏النظارات الطبية أحد المنافع الأساسية لوثيقة الضمان الصحي، موضحا أن وثيقة التأمين تغطي هذه النظارات بشرط.

وأوضح الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف النظارات الطبية بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة.

‏‎كما أشار الضمان الصحي إلى أن نسبة التحمل (المشاركة بالدفع) هي الجزء الذي يقوم المستفيد بدفعه عند تلقي الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية حسب ما هو منصوص عليه (إن وجد) في جدول الوثيقة عدا الحالات الطارئة والتنويم.