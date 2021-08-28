شكرا لمتابعة خبر عن أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ 6 جامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، السبت، صدور أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات.

وتم تكليف كلا من: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيسا لجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيسا لجامعة الباحة، والدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي رئيسا لجامعة تبوك، والدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيسا لجامعة حائل، ودكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيسا لجامعة المجمعة، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري رئيسا لجامعة نجران.

وهنأ آل الشيخ رؤساء الجامعات المكلفين قائلا: "‏استمراراً لدعم القيادة لقطاع التعليم؛ أبارك لزملائي الذين صدرت الأوامر السامية بتكليفهم رؤساء لجامعات: الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الباحة، تبوك، حائل، المجمعة، نجران، كما أشكر زملائي أصحاب المعالي رؤساء الجامعات السابقين على جهودهم، سائلا الله للجميع التوفيق".