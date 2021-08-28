أخبار السعودية.. تفاصيل العام الدراسي الجديد.. وموعد وداع درجات الحرارة الأربعينية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 منها: تعليمات من التعليم بشأن العودة الحضورية، و موعد وداع درجات الحرارة الأربعينية.

«الغذاء والدواء» تكشف مصير جرعات لقاح موديرنا السعودية

بعد يوم من تعليق اليابان استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا احترازيًا بسبب مشكلة بأحد مواقع التصنيع، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مأمونية وسلامة جميع جرعات اللقاح المضاد لكورونا المتواجدة في المملكة.

تعليمات من التعليم بشأن العودة الحضورية

وجهت وزارة التعليم، عدة تعليمات خاصة بالرحلة اليومية إلى المدرسة من أجل عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى المدارس، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا.

الزعاق يحدد موعد وداع درجات الحرارة الأربعينية

حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، موعد انتهاء تسجيل درجات الحرارة الأربعينية على معظم مناطق المملكة.

تفاصيل بداية العام الدراسي «الاستثنائي»

يعود بعد غد الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

اقتصادي: تعدد مصادر الدخل بالمملكة قلل المخاطر الناجمة عن كورونا

أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن تعدد مصادر الدخل في المملكة وتنوعها يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية.

ما هي منصة البنود الزكوية؟.. هيئة الزكاة تجيب

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن منصة البنود الزكوية التي أطلقتها الهيئة تخدم المحاسبين وكل مهتم بحاسب زكاة المنشآت التجارية في المملكة .

بالفيديو.. أخصائي بصريات يحذر من 3 أخطاء في استخدام العدسات: هذه مخاطرها

قال أخصائي البصريات مهند بن سعيد، إنَّ استخدام العدسات أكثر من مدتها قد تتسبب في زراعة القرنية؛ لأن لكل عدسة عمر افتراضي محدد؛ محذرا من النوم والاستحمام فيها لخطورتها على العين.

مزاد الصقور.. بيع صقرين أيرلنديين وثالث سعودي بـ112 ألف ريال

بِيعت اليوم 3 صقور بمبلغ 112 ألف ريال في الليلة الحادية عشرة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

الجوازات السعودية تحدد قيمة رسوم تجديد جواز السفر

حددت المديرية العامة للجوازات، قيمة رسوم تجديد جواز السفر، مشيرة إلى آلية إصداره وتجديده.

3 خطوات لتجديد رخصة السير عبر أبشر

أوضحت منصة أبشر نحو 3 خطوات لتجديد استمارة السيارة إلكترونيًا، مشيرة إلى رسوم تجديد استمارة السيارة.

لقطة عناق البرق لساعة مكة تشعل مواقع التواصل.. ومصورها يكشف التفاصيل

في لقطة نادرة، التقط مصور سعودي، مساء الخميس، صورة لوميض البرق، وهو يعانق برج ساعة مكة المكرمة الشهيرة والأكبر على مستوى العالم، والذي يطل على المسجد الحرام.

مقطع يوثق أجواء «ساحرة» في علقان تبوك

هطلت اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على قرية علقان القريبة من مدينة تبوك، والتي حولت المنطقة إلى أجواء رائعة.

الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشرط

قال مجلس الضمان الصحي إن وثيقة التأمين تغطي النظارات الطبية بشروط، مشيرة إلى الحالات التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

6 أشياء تضعك تحت طائلة القانون

وجهت المحامية بيان زهران، تحذيرا شديدا للطلاب من الجرائم المعلوماتية، التي قد يقعون فيها حال اصطحابهم للهواتف في المدارس، مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل.

وزير الحرس الوطني يطلق فعاليات القمة العالمية للتقنية الطبية 2021 في سبتمبر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يطلق الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، القمة العالمية للتقنية الطبية 2021، في سبتمبر المقبل.

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