مصرع أكثر من 20 حوثياً بغارات لطيران التحالف بالجوف

محمد الفلاح - مصرع أكثر من 20 حوثيا بغارات لطيران التحالف بالجوف

السبت 28 أغسطس 2021

لقي أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، أمس الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.



وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعاً للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكداً مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها عن 20 مسلحاً.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.