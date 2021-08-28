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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي.
وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنيًا التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
سمو ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إثيوبيا العلاقات الثنائيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-27
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي.
وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنيًا التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:09 PM
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:33 AM
هنَّأه عبر اتصال هاتفي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي.
وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنيًا التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن.
، سمو ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إثيوبيا العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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