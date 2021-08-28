شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن زمن الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن زمن الحصص الدراسية في مراحل التعليم العام الثلاث مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، الذي سيبدأ غدا الأحد.

وبينت أن زمن الحصة في المدارس الابتدائية التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لمدة تقارب الشهرين، سيكون 28 دقيقة، على أن يكون الفرق بين الحصص دقيقة واحدة فقط، ومدة وقت الصلاة 8 دقائق.

ويبلغ زمن الحصة في المرحلة المتوسطة 45 دقيقة، وفترة استراحة في وسط اليوم الدراسي مدتها 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

ويكون زمن الحصة في المرحلة الثانوية 50 دقيقة، وزمن الاستراحة 15 دقيقة ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

ويعود طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بعدما وضعت وزارة التعليم حزمة من الضوابط العامة في العام الدراسي الجديد.

وألزمت الوزارة الطلبة بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لاتحقق التباعد، وإلغاء الاصطفاف الصباحي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، بالإضافة إلى التقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة.

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