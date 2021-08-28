شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة حوثية اُطلقت تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):

أعلنت قوات التحالف، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشارت قوات التحالف إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين .

وأكدت القوات أنها تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية .