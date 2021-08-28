«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس السبت، هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها الى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ووفق التقرير، تبقي الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة. وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران. كما يتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية فيه شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، زارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

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