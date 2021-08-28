نشرة «عاجل».. «الغذاء والدواء» تكشف مصير جرعات لقاح موديرنا وخبير يحدد موعد وداع الدرجات الأربعينية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها وزير التعليم يوجه رسائل للطلاب والمعلمين قبل يومين من العام الدراسي و«الغذاء والدواء» تكشف مصير جرعات لقاح موديرنا السعودية.

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4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مناطق بالمملكة اليوم الجمعة، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وسجلت الرياض 54، ومكة المكرمة 46 حالة والمنطقة الشرقية 27 حالة، وجازان 23 حالة إصابة جديدة.

المرور السعودي يحدد مدة انتهاء مهلة تجديد رخصة القيادة

حددت الإدارة العامة للمرور مدة انتهاء مهلة تجديد رخصة القيادة، مشيرة إلى غرامة مخالفة عدم تجديد الرخصة، وشروط إصدارها وتجديدها.

وأوضح المرور السعودي، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ(٦٠) يومًا يفرض على المستفيد غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف.

بالفيديو.. وزير التعليم يوجه رسائل للطلاب والمعلمين قبل يومين من العام الدراسي

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدة رسائل للطلبة والمعلمين، قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد.

«الصحة»: 3 فوائد لجرعة لقاح كورونا الثانية.. على الجميع أخذها

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

الزعاق يحدد موعد وداع درجات الحرارة الأربعينية

حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، موعد انتهاء تسجيل درجات الحرارة الأربعينية على معظم مناطق المملكة.

وقال الزعاق، إن معظم المناطق تودع «درجات الحرارة الأربعينية»، بعد 30 يومًا، ويستمر النزول التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام إلى 120 يومًا وبعد 90 يومًا تبدأ الدرجات الشاتئة.

تفاصيل بداية العام الدراسي «الاستثنائي».. عودة حضورية لفئات ومناهج جديدة وإقرار عدة ضوابط

عود بعد غد الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وتكون العودة لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

محامية تحذر الطلبة من الجرائم المعلوماتية عبر الهاتف: 6 أشياء تضعك تحت طائلة القانون

وجهت المحامية بيان زهران، تحذيرا شديدا للطلاب من الجرائم المعلوماتية، التي قد يقعون فيها حال اصطحابهم للهواتف في المدارس، مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل.

بعد تعليق اليابان استخدامها.. «الغذاء والدواء» تكشف مصير جرعات لقاح موديرنا السعودية

بعد يوم من تعليق اليابان استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا احترازيًا بسبب مشكلة بأحد مواقع التصنيع، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مأمونية وسلامة جميع جرعات اللقاح المضاد لكورونا الموجودة في المملكة.

لقطة عناق البرق لساعة مكة تشعل مواقع التواصل.. ومصورها يكشف التفاصيل

في لقطة نادرة، التقط مصور سعودي، مساء الخميس، صورة لوميض البرق، وهو يعانق برج ساعة مكة المكرمة الشهيرة والأكبر على مستوى العالم، والذي يطل على المسجد الحرام.

جريمة تهز الكويت.. مواطن يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويسلم نفسه

أثار مقتل زوجة طعنا بسكين زوجها نتيجة خلاف عائلي، جدلًا في الشارع الكويتي.

تعود تفاصيل الحادث الذي وقع بمنطقة «العارضية»، إلى مقتل كويتية في العقد الثالث من عمرها طعناً على يد زوجها، بعد أن استل الزوج سكينًا وانهال عليها طعنا حتى فارقت الحياة.

قطر تصنف الكويت ضمن قائمة «كورونا» الصفراء

صنفت قطر دولة الكويت ضمن القائمة الصفراء بناءً على المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

بالأسماء.. تشكيلة الهلال في مواجهة الباطن.. وجوميز وماريجا في الهجوم

كشف المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عن تشكيلته الرسمية استعداداً لمواجهة الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022.

الهلال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الباطن ويحتل وصافة الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الباطن، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022.