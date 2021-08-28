شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.. «التعليم» تبارك لرؤساء 6 جامعات جدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الجامعات هي الإمام عبدالرحمن بن فيصل والباحة وتبوك وحائل والمجمعة ونجران

اليوم - الرياض

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم التهنئة إلى عدد من رؤساء الجامعات الجدد ممن كلفوا بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال وزير التعليم على حسابه الرسمي في "تويتر"، "استمراراً لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم؛ أبارك لزملائي الذين صدرت الأوامر السامية بتكليفهم رؤساء لجامعات: الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الباحة، تبوك، حائل، المجمعة، نجران، كما أشكر زملائي أصحاب المعالي رؤساء الجامعات السابقين على جهودهم، سائلاً الله للجميع التوفيق".