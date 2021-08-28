محمد الفلاح - تدمير مسيرة حوثية قبل استهدافها خميس مشيط

السبت 28 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.



وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشياتِ الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".