شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة واحدة في 460 زيارة رقابية على المحلات الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، مخالفة واحدة فقط، في أكثر من 460 زيارة وحملة تفتيشية ورقابية ميدانية على المحلات الزراعية وأسواق الخضار والفاكهة بالمنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من هذا العام 2021م.

اشتراطات وقائية

وكشف مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري أن قسم الصحة النباتية بالفرع، نفذ خلال النصف الأول من هذا العام، أكثر من 460 جولة تفتيشية ورقابية؛ للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية، والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها، ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات، إضافة إلى التأكد من أن المنشأة مسجلة لدى الوزارة، والكشف الدوري عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل مخالفة واحدة فقط.

لا تهاون

وشدد على استمرار المراقبة على المحلات الزراعية وأسواق الخضار والفاكهة بالمنطقة الشرقية، وعلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في رصد أي مخالفة والرفع بها لإقرار العقوبات المنصوصة، موضحًا أن الحملات التفتيشية مستمرة طيلة العام وستشمل جميع المحلات المتواجدة تحت نطاق خدمات الفرع.

حيثيات واحتياجات

على جانب آخر، واصل مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف م. صالح الغامدي، وعدد من المختصين بالمكتب، جولاتهم التفقدية على المشاتل الزراعية بالمنطقة الشرقية، وذلك للاطلاع على حيثيات واحتياجات المشاتل وتذليل كل العقبات التي يواجهونها.

تنمية مستدامة

وأكد م. الغامدي أهمية دور المشاتل في التنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف مبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «السعودية خضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

منهج متكامل

وأشار إلى أهمية دور الشراكة المجتمعية في تحقيق الرؤية التي ترسم منهجا متكاملا وخارطة طريق للعمل المشترك نحو تحقيق مبادرات التنمية المستدامة بمختلف المجالات.