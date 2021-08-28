شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية د.آبي أحمد علي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لـ«أبي أحمد»، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنياً التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.