شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبواب المحورية».. أفضل ديكور لمداخل المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المصممة الداخلية مها الدباسي أن إضافة الأبواب المحورية التي تتألف من باب واحد فقط يضفي تميزا على المنازل، إذ تتميز هذه الأبواب بأنها توحي بالمساحات الواسعة إلى ما يصل إلى 30% مقارنة بالأبواب العادية الأخرى. وقالت الدباسي: يتم تثبيت الأبواب محوريا من المنتصف، ويظهر تميزها بمجرد دوران الباب للدخول والخروج بواسطة الدفع. وأكدت أن هذه الأبواب تكون جميلة في المداخل الأساسية أو الفواصل بين الصالة وغرفة المعيشة أو غرفة الطعام أكثر من كونها أبوابا لغرف النوم والغرف الخاصة، كما أن المواد المميزة المستخدمة تزيد من تميز الباب والزجاج في استخدامه خيارا جيدا يوحي باتساع المكان.