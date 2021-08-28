شكرا لقرائتكم خبر عن «التحول الرقمي» أسهم في دعم التعليم بأحدث التقنيات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معلم ومدرب خبير في التقنية محمد المحمادي الأهمية البالغة لاستخدام مهارات القرن الحادي والعشرين في دمج التقنية في التعليم، قائلا: نعاصر حاليا لغة البرمجة والتحول في استخدام التقنيات الرقمي، وكيفية التعامل معها وتسخير ذلك في التعليم والخدمات للإنسان، ولا يخفى علينا رؤية بلادنا 2030 في التحول الرقمي في عصر الثورة الرقمية، وخير نجاح على ذلك أمثلة عديدة في كافة الخدمات والتسهيلات الرقمية المقدمة في هذا الجانب وهي التحول الرقمي.

وأوضح أن ذلك يكون باستخدام برامج وتطبيقات ومنصات تعليمية في دمج التقنية بالتعليم، مثل البرامج التي كانت إحدى أدوات منصة «مدرستي» في التعليم عن بعد، وكذلك تطبيقات وبرامج التعلم المتزامنة وغير المتزامنة، مشيرا إلى الإشادات الواسعة المحلية والدولية بنجاح منصة مدرستي في تذليل الصعاب للطالب، والوصول إلى التعلم بكل يسر وسهولة، قائلا: حدث ذلك بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة الرشيدة في دعم التحول الرقمي والتقني.

وأضاف: تعلم مهارات دمج التقنية بالتعليم متوافرة في المجتمعات التعليمية، إذ تقدم برامج ودورات وندوات وورش عمل للراغبين في استخدام هذه البرامج والتقنيات والتطبيقات، وكذلك تبادل الخبرات بينهم.