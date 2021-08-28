شكرا لقرائتكم خبر عن «التعلق الآمن».. قلق محمود يتسم بالاستقرار العاطفي والاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأخصائي والمعالج النفسي ريان الجهني أن القلق ليس أمرا سيئا بالكلية، بل هناك نوع محمود من أنواع القلق، وقال: يوجد تعلق محمود وهو الأكثر شيوعا، ويُعرف بنمط التعلق الآمن، ويتميز أصحاب هذا النمط عن الأنماط غير الآمنة بالاستقرار العاطفي في العلاقات وسهولة المشاركة العاطفية، كذلك المحافظة على علاقات مريحة وصحية مع الآخرين.

وأضاف: قد لا نستطيع تبديل نمط التعلق الذي تشكل لدينا منذ الطفولة، لكن يمكننا العمل على رفع الشعور بالأمان والراحة داخل وخارج علاقاتنا، والخطوة الأولى نحو التعامل مع المشكلة هي الوعي بوجودها وكيف تؤثر في تصرفاتنا، كذلك نحتاج إلى رفع ثقافتنا العاطفية بمعرفة مشاعرنا، وفهم مسبباتها حتى ينخفض تأثيرها داخل العلاقات، وقد يفيد الاستعانة بمعالج نفسي، ويفضل أن يكون مؤهلا في العلاج المعرفي السلوكي لتحديد نمط التعلق، واستكشاف الوسائل المناسبة للتعامل معه.