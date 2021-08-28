شكرا لقرائتكم خبر عن 6826 طالبا سعوديا ودوليا يختتمون برامج «موهبة» الإثرائية الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى 6826 طالبا وطالبة من بينهم 223 طالبا دوليا، مشاركتهم في برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والبحثية والعالمية 2021 التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بعد أن تحولوا طيلة إجازة الصيف إلى أطباء ومهندسين وطيارين وعلماء في 23 مجالا في أكثر من 7 جامعات ومركز بحثي.

وشهدت برامج موهبة الإثرائية هذا العام زيادة في أعداد المشاركين من الموهوبين العرب والدوليين، إذ رشحت وزارات التعليم في كل من قطر والبحرين والإمارات ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالكويت ومنظمة اليونيسيف، طلابها للمشاركة في البرامج الإثرائية المختلفة، وشارك في البرنامج الأكاديمي 750 طالبا وطالبة حضوريا، و3567 عن بعد، وشارك في البرنامج العالمي عن بعد 381 طالبا وطالبة، و105 طلاب وطالبات في برامج سفراء موهبة الذي يقام كل صيف في أفضل 50 جامعة بأمريكا، إلى جانب 110 طلاب إماراتيين من بينهم 86 في برنامج موهبة الأكاديمي و24 في برنامج موهبة البحثي، و40 طالبا قطريا في البرنامج الأكاديمي، و41 طالبا مصريا في برنامج موهبة الأكاديمي، و16 طالبا كويتيا في برنامج موهبة العالمي، و4 طلاب بحرينيين في برنامج موهبة الأكاديمي، إلى جانب مشاركة 12 من الفائزين بجوائز خاصة في معرض آيسف للعلوم والهندسة الذي أقيم هذا العام في أمريكا في برنامج موهبة العالمي.