شكرا لقرائتكم خبر عن 244 حالة كورونا مؤكدة.. واستمرار انخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 244 حالة مؤكدة وتعافي 407 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3718 حالة منها 1020 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543562 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 531324 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8520 حالة «يرحمهم الله جميعا». ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.